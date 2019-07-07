Фрагмент концерта Пугачёвой 1978 года появился в Сети

Фрагмент концерта Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой 1978 года в эстонском Таллине появился на одной из фанатских страничек певицы в Instagram. На кадрах можно увидеть переполненный зал поклонников яркой исполнительницы. Пугачева на записи поет песню «Если долго мучиться», которая в те годы была необычайно популярна в Советском Союзе.

Любопытно, что в комментариях поклонники очень обрадовались, что в Сети появился фрагмент той легендарной программы из Таллина. «Ну наконец-то! Даже странно, что до сих пор мы видели только, по сути, единственный фрагмент («Так же как все») этой легендарной программы из Таллина. И не разу нигде не размещали этот концерт целиком! Огромное спасибо за хотя бы этот новый фрагмент!» — заметил один из поклонников звезды.

Отметим, что в те годы Пугачева уже становилась необычайно популярной. Ей тогда было 29 лет. Зимой 1977 года она дала в Лужниках отчётный сольный концерт, по результатам которого получила «красную строку» от худсовета Москонцерта, дающую право на сольные выступления в СССР и за его пределами. В течение года провела свои первые сольные концерты в крупных городах СССР — Москве, Ташкенте, Ленинграде, Таллине, Риге и других.

Сейчас Алла Пугачёва со своим семейством находится на отдыхе в латвийской Юрмале. В этом году в честь семидесятилетнего юбилея она вышла на сцену Кремлёвского дворца. В ноябре запланирован еще один концерт Примадонны, который пройдет в столице Белоруссии Минске. Организаторы надеются, что арена, которая вмещает 15 тысяч человек, будет забита под завязку.