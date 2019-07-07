Анна Ардова приехала на кинофестиваль в Испанию с взрослым сыном

Анна Ардова впервые показала общественности сына Антона от брака с актером Александром Шавриным. Звезда ситкома «Одна за всех» опубликовала снимок с кинофестиваля «SOL Russian Film Festival», который прошел в Торревьехе (Испания). В кадре 40-летняя актриса в красном платье проходит по красной дорожке в компании сына-подростка под аплодисменты публики.

«Ну и …закрытие фестиваля. Вы спрашивали, кто этот молодой человек? Мой сын, Антон, моя гордость!», – подписала совместный снимок Ардова.

«Антон похож на Вас, оба красивы»; «Чудо как хороши», – прокомментировали фото подписчики.

больше по теме Анна Ардова отправилась отдыхать после смерти мужа 30 декабря от неизлечимого забоелвания умер Александр Шаврин.

Напомним, Анна Ардова служит в театре им. Маяковского. В кино актриса снимается с 1983 года. Ардова прославилась после съемок в скетчкоме «Женская лига» на ТНТ. В 2009 году Ардова согласилась на главную роль в шоу «Одна за всех» на телеканале «Домашний». Проект стал хитом канала, а Ардова была награждена премией «ТЭФИ» за лучшую женскую роль.