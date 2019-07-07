Федорова в «пудровом» комбинезоне поддержала летний тренд

41-летняя Оксана Федорова тщательно следит за модными новинками и сезонными трендами. Так, для одной из фотосессии знаменитость примерила комбинезон с розой на плече в качестве дополнительного аксессуара. Свой образ модель дополнила босоножками светло-розового оттенка и тканевым пояском, сделав акцент на талии. Примечательно, что, выбирая цветовую палитру, Оксана не обошла стороной трендовый оттенок летнего сезона. Федорова отдала предпочтение пастельной гамме, вспомнив о пудровых тонах.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro экспертным мнением о трендовых оттенках лета поделился имиджмейкер Геннадий Горбачев. Стилист подметил, что нежные пудровые оттенки лучше всего сочетать с белым цветом или денимом. При этом брюнеткам со смуглой кожей тренд-аналитик советует обратить внимание на палитру бежевых тонов. А светловолосым девушкам подойдут холодные оттенки пудры и розовая гамма.

Напомним, что Оксана Федорова вместе со своим избранником Андреем Бородиным воспитывает семилетнего сына Федора и пятилетнюю дочь Елизавету. По словам модели, рядом с возлюбленным она чувствует себя как за каменной стеной. Рассуждая о воспитании детей, телеведущая подметила, что все свободное время она уделяет исключительно близким.