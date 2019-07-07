Представитель Пугачевой ответила на слухи об украинском концерте певицы

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла появившиеся в СМИ сообщения, в которых утверждалось, что Примадонна собирается выступить с концертом в украинской Одессе. По словам Чупраковой, в планах у звездной исполнительницы не значится выступление в этом украинском городе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алла Пугачёва даст концерт в Одессе. Якобы ее об этом попросила давняя подруга Лайма Вайкуле, которая устраивает в этом городе фестиваль «Laima Rendezvous Odessa». Кстати, в этом музыкальном мероприятии точно примет участие дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ее имя значится на афишах, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что сейчас Алла Пугачева отдыхает со своим семейством в латвийской Юрмале. Не исключено появление Примадонны на фестивале «Рандеву», который в этом городе организует как раз Вайкуле. Он пройдет во второй половине июля. Кроме того, поклонники Пугачевой ждут так называемых «вайнов» — коротких видеороликов, которые Примадонна записывает совместно с Вайкуле.

Добавим, что приезд Пугачевой в Латвию сопровождался скандалом. Звезду раскритиковали за езду на автомобиле по перрону Рижского вокзала столицы. К счастью, за этот проступок певицы никто не понес ответственности, но с дежурным по вокзалу была проведена беседа.