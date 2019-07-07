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Барановская уговорила 13-летнего сына попозировать для семейного фото

Вместе с детьми от футболиста Андрея Аршавина знаменитость отдыхает в Камбодже.

Барановская уговорила 13-летнего сына попозировать для семейного фото
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская увезла детей в Камбоджу. Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале решила организовать семейные каникулы. На отдых экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина взяла всех своих наследников: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 6-летнего Арсения. Примечательно, что старший из отпрысков телеведущий не любит позировать перед фотокамерой. Однако на этот раз подросток поддался на уговоры Юлии и сфотографировался для семейного архива.

На личной страничке в Instagram многодетная Барановская опубликовала свежие кадры, на которых она запечатлена с сыновьями и дочерью. Пост телеведущая сопроводила фрагментом из диалога, рассказав, почему Артем все-таки согласился принять участие в фотосъемке с мамой.

«Арсений, а ты можешь с нами сфотографироваться?! — Могу, но только если ты, мама, потрогаешь сколопендру!! На фото есть Арсений — это значит, я потрогала», — не без иронии подметила Юлия.

В одном из интервью телеведущая призналась, что во всем старается поддерживать детей. Дочка Барановской и Аршавина — Яна -увлекается танцами, а младший сын — Арсений — занимается в деткой академии «Барселона».

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Барановская уговорила 13-летнего сына попозировать для семейного фото
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