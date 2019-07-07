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Мария Шукшина снялась в фильме про советскую интеллигенцию

Телеведущая рассекретила новый российский кинопроект.

Мария Шукшина снялась в фильме про советскую интеллигенцию
Мария Шукшина сыграет одну из главных ролей в фильме про советскую интеллигенцию. Фото: globallookpress.com

Мария Шукшина сыграет одну из главных ролей в фильме про советскую интеллигенцию 80-х годов. Об этом она рассказала в Instagram. Телеведущая опубликовала снимок со съемочной площадки, заявив, что больше не может держать проект в секрете. На фото актриса предстала в желтом плаще, горчичной юбке-карандаше и блузке розоватого оттенка.

«Все, больше не могу сдерживаться… Вот уже 4-й месяц снимаем 80-е годы… Сразу, как только закончила 40-е годы («Ни шагу назад»). Название пока еще не придумали. Кодовое рабочее – «Интеллигентные люди». Материал получается… тьфу, тьфу, тьфу. Впервые работаю с режиссёром Ольгой Субботиной, но уже удовольствия выше крыши…» – прокомментировала фото актриса.

«Красивая и добрая Маша, вам идет этот образ. Когда ждать кино для просмотра?» – поинтересовались фолловеры звезды.

На что телеведущая ответила, что фильм выйдет на экраны в конце 2020 года.

Режиссер Ольга Субботина известна по таким фильмам и сериалам, как «Бежать», «Про любоff», «Фотограф». Также Субботина работала над некоторыми сериями ситкомов «Папины дочки» и Суперневесты».

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Мария Шукшинасъемки в кино

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Мария Шукшина снялась в фильме про советскую интеллигенцию
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