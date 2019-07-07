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Хейтеры приняли Каменских на фото с Потапом за его экс-жену

Недоброжелатели все еще сомневаются в чувствах артистов, которые в мае официально оформили отношения.

Хейтеры приняли Каменских на фото с Потапом за его экс-жену
Настя Каменских и Потап Фото: globallookpress.com

Молодожены Настя Каменских и Потап продолжают радовать поклонников романтичными снимками в блогах. Артисты поженились в конце мая на Украине. Большой праздник они устроили в ресторане под Киевом. О бракосочетании влюбленные не говорили до последнего, поэтому информация о свадьбе шокировала и поклонников, и коллег.

Хейтеры до сих пор не верят, что Потап и Настя Каменских поженились. Сначала они искали «истинную причину» этого союза. Самой популярной версией стала беременность Насти. Но певица эти слухи быстро опровергла. Теперь недоброжелатели пытаются застать влюбленных врасплох.

Накануне Потап опубликовал очередное фото с супругой. На этом снимке почти не видно лица Каменских. Несколько подписчиков украинского продюсера сразу решили, что на фото вовсе не Настя, а бывшая супруга Потапа Ирина.

Отношения Потапа с бывшей женой
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/Bzi8lUUoY7Z/

Большинство поклонников тут же вступились за влюбленных, сказав, что постоянные обвинения в их адрес кажутся смешными.

Добавим, Потап смог сохранить хорошие отношения со своей экс-супругой ради воспитания сына. Более того, Ирина даже присутствовала на свадьбе бывшего мужа.

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Хейтеры приняли Каменских на фото с Потапом за его экс-жену
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