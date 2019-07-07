Язык тела выдал принца Уильяма и Кейт на крестинах Арчи

Эксперт полагает, что герцоги Кембриджские были не рады оказаться на мероприятии.

Крестины малыша Арчи, наследника принца Гарри и его жены Меган Маркл, стали самым ожидаемым событием начала месяца. Поклонники королевской семьи с нетерпением ждали новых снимков младшего правнука королевы и подробностей таинства.

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Чета герцогов Сассекских предпочла оставить мероприятие приватным и не раскрывать имен крестных родителей, однако с радостью показала новые снимки сына. На фото, опубликованных в официальных инстаграмах королевской семьи, Арчи присутствует на двух фотографиях — с родителями и в окружении почти всей семьи.

На групповом снимке все выглядят радостными, но эксперт по языку тела Джуди Джеймс, автор книги «Библия языка тела», уверена: все не то, чем кажется. Как сообщает The Sun со ссылкой на ее слова, принц Уильям и его супруга были довольно напряжены.

«На фото видно, что все члены семьи выглядят расслабленными, за исключением Уильяма, который находится в позе защитника, и Кейт, находящейся в полной решимости», — приводит издание слова Джеймс.

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По ее словам, старший принц принял позу типичного охранника, как будто защищает что-то, а у Кейт плотно сжаты руки и колени, да и улыбка выглядит натянутой, глаза в ней не участвуют. Это, по словам эксперта, указывает на то, что на крестинах паре было не очень комфортно, но возможно, они просто не хотели фотографироваться.