Бадоева рассказала, как привыкала к жизни в Италии

Она отметила, что ей быстро удалось влиться в местное общество.

43-летняя телеведущая Жанна Бадоева недавно устроила себе отпуск. По ее словам, как только она приезжает домой, то у нее начинается отдых. В своем блоге Бадоева призналась, что уже долгое время живет в Италии и буквально влюблена в Венецию.

«Так сложилась моя жизнь, что я живу в Италии! С первых дней у меня было ощущение, что живу тут всю жизнь. Первые месяцы меня много удивляло и даже злило, но я как-то быстро влилась и теперь мне кажется все нормой», — рассказала поклонникам бывшая ведущая программы «Орел и решка».

Но даже после того, как Жанна привыкла к Италии, ее традициям и местному колориту, ее до сих пор задевает одна вещь.

«Мне смешно читать какие-то статьи и слышать жалобы людей, что тут ужасно и работы нет, и много минусов… я всегда говорила, что нет нигде идеального места», — отмечает Бадоева.

Она уверена, что вовсе необязательно уезжать в другой город или страну в поисках лучшей жизни. Нужно лишь приложить больше усилий, чтобы построить свое счастье и найти себя.

«Не думайте, что где-то лучше, где вас нет. Всегда самое лучшее место там, где вы и вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие и достойный доход», — заключила Жанна.

Новую публикацию в блоге Бадоева проиллюстрировала своим снимком. На фото телеведущая предстала в коротком белом платье-жакете. Наряд выгодно подчеркнул ее стройные ноги. Многие поклонники поддержали точку зрения Жанны.

«Написано все в точку. Полностью согласна»; «Абсолютно согласна с каждым словом», — прокомментировали пост Бадоевой пользователи Сети.

Напомним, когда телеведущая вернулась в Италию, то позволила себе немного расслабиться и отдохнуть от макияжа. Ранее в своем блоге она продемонстрировала, что поддерживает тренд на естественность.