Жена Никиты Преснякова предпочла попсу рок-концерту супруга

Алена Краснова не поехала на выступление мужа в Румынию, а отправилась с друзьями на фестиваль поп-музыки в Лужники.

В отношениях 27-летнего музыканта Никиты Преснякова и 22-летней модели Алены Красновой со стороны кажется, что царит идиллия. Супруги много времени проводят вместе и часто путешествуют.

Однако в последнее время в соцсетях пары все реже появляются совместные снимки. Так, на этих выходных Алена Краснова, вместо того, чтобы поддержать мужа на рок-концерте в Румынии, куда Никита Пресняков приехал на гастроли со своей группой, отправилась с друзьями на фестиваль поп-музыки «Ласточка» в Лужники.

Девушка активно публиковала фото и видео с мероприятия, демонстрируя, как весело проводит время. После концерта Краснова со своей компанией продолжила вечер в ночном клубе.

В это же время Никита Пресняков делился эмоциями по поводу предстоящего выступления.

«Вжахнем по максималкам!» – пообещал музыкант поклонникам.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что у внука Аллы Пугачевой был роман с актрисой Катрин Асси, которая, по слухам, стала причиной развода актеров Гелы Месхи и Екатерины Климовой. Никита Пресняков знаком с Асси несколько лет. В прессе девушку даже называли «американской подругой» Преснякова. Музыкант приглашал модель на студию, где записывал свой первый англоязычный альбом, хотя Катрин Асси не имеет никакого отношения к музыке.