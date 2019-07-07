Во дворце опасаются конкуренции принцев Уильяма и Гарри

Герцоги не так давно решили разделить рабочие обязанности.

Не так давно стало известно, что принцы Уильям и Гарри решили разделить свои обязанности в сфере благотворительности. Доподлинно неизвестно, но есть версия, что причиной размолвки семей послужило поведение Меган Маркл.

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Источник сообщал, что новоиспеченная герцогиня потребовала слишком много проектов и обязанностей, на что Кейт Миддлтон возразила, что она начала заниматься этим раньше и не готова отдавать свою работу просто потому, что кому-то этого хочется.

Теперь автор книги «Гарри и Меган» Кэти Николл заявила, что в Букингемском дворце опасаются конкуренции между принцами. По ее словам, в скором времени стартуют королевские туры, Гарри и Меган отправятся в Африку, а Уильям и Кейт — в Пакистан.

«Мы все еще не знаем дат и опасаемся, что они могут совпасть. Дворец старается не допустить соревнований между парами», — заявила Николл газете The Sun.

По ее словам, «перетягивание каната» неизбежно и обе августейшие четы будут сражаться за внимание прессы и поклонников, однако дворец попытается спланировать это так, чтобы соревновательный момент был не сильно выражен.

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«Королевский двор рассчитывает, что в будущем у пар не произойдет столкновения интересов и каждый будет заниматься своим делом», — подытожила она.