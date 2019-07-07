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Лещенко прокомментировал отказ Амстердама проводить Евровидение

Ранее власти столицы Нидерландов заявили, что у них нет площадок для организации песенного конкурса.

Лещенко прокомментировал отказ Амстердама проводить Евровидение
Певец Лев Лещенко Фото: globallookpress.com

В 2019 году на Евровидении одержал победу певец Дункан Лоуренс. Он представлял Нидерланды. По традиции, принимать песенный конкурс в 2020-м должен Амстердам. Однако власти города заявили, что не смогут провести на своих площадках Евровидение.

По их словам, все подходящие для этого объекты в момент конкурса будут попросту заняты. Перенести уже ранее запланированные мероприятия власти столицы Нидерландов не могут.

Это заявление прокомментировал российский певец Лев Лещенко. Он полагает, что причина отказа проводить в Амстердаме песенный конкурс совсем в другом. Европейскому государству экономически невыгодно организовывать Евровидение.

«Нидерланды — небогатая страна, поэтому тут нет никакой политики, это чисто технические условия», — цитирует Льва Лещенко интернет-издание Nation News.

Лев Лещенко. Фото
Певец Лев Лещенко Фото: globallookpress.com

Добавим, в этом году на Евровидении от России выступал певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Ранее он уже пробовал силы на этой площадке и занял третье место. К сожалению, в 2019-м исполнитель повторил свой предыдущий результат.

Больше представлять родную страну на Евровидении Лазарев не собирается. Он готов выступить на конкурсе только в качестве гостя.

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АмстердамЕвровидение последние новостиконкурс "Евровидение"Лев ЛещенкоСергей Лазарев

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Лещенко прокомментировал отказ Амстердама проводить Евровидение
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