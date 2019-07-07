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Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

Актеры вместе уже более 25 лет.

Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова Фото: Globallookpress.com

Одна из самых знаменитых и крепких пар российского кинематографа, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, вместе уже более двух десятков лет. Тем не менее на днях актеры удивили поклонников, продемонстрировав видео из ЗАГСа.

Ролик, который опубликовал Дмитрий в своем микроблоге, начинается с появления Ольги в темных очках и шляпе, которая тайно куда-то направляется. Следующий кадр показывает уже их вместе возле таблички с надписью «Мещанский ЗАГС».

На видео Дмитрий что-то говорит, но понять это невозможно, потому что ролик озвучен кавером композиции Владимира Высоцкого «Песня Кэрролла».

«Этот рассказ мы с загадки начнём — даже Алиса ответит едва ли: что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали?» — поется в песне.

Выбор произведения был неслучаен, поэтому Певцов не стал рассказывать, что же привело звездную пару в ЗАГС, и предложил подписчикам самим отгадать причину.

В комментариях фолловеры начали строить предположения, что, вероятно, пара готова развестись либо что Ольга наконец готова взять фамилию супруга. Певцов пока не озвучил правильный ответ.

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Дмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваЗАГСОльга Дроздова

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Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
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