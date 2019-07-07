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Кузя из «Универа» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости

Некоторые поклонники считают, что Виталий Гогунский стал выглядеть неопрятно и заметно постарел.

Кузя из «Универа» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
Виталий Гогунский без бороды выглядел моложе. Фото: Eastnews

Виталий Гогунский, известный по роли качка Кузи в сериале «Универ», удивил поклонников сменой имиджа. Актер отрастил окладистую бороду, что, по мнению фанатов, прибавило ему несколько лет. Фото в новом образе знаменитость опубликовал в профиле Instagram.

«Собираюсь провести время с друзьями – вино, мангал», – написал Гогунский под фото.

Фолловеры попросили актера избавиться от бороды. В комментариях к снимку большинство из них высказали мнение, что смена имиджа не к лицу Гогунскому. Подписчики призвали звезду вернуться к образу Кузи из «Универа».

«Уберите бороду»; «Кузя круче»; «Как бомж, ну»; «Хороший способ привлечь внимание»; «Был Кузя, стал дед Кузьмич», «Пришлем по почте бритву», – прокомментировали фото фолловеры актера.

Новый имидж Виталия вызвал опасения даже у Марии Кожевниковой, актрисы, сыгравшей в «Универе» возлюбленную Кузи. В комментариях к фото звезда попросила Гогунского выйти на связь.

Напомним, несколько месяцев назад Виталий Гогунский во второй раз расстался со своей супругой, моделью Ириной Маирко. У пары есть 9-летняя дочь Милана. При этом актер не исключает, что может жениться на Ирине в третий раз. Гогунский признавался , что из-за большой загруженности на работе не уделял должного внимания семье. Артист считает, что именно этот факт привел к распаду семьи.

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бородаВиталий ГогунскийМария Кожевниковасериал "Универ"смена имиджа

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Кузя из «Универа» отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
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