НОВОСТИ

Дарья Донцова держит в холодильнике говорящую собаку

Писательница поделилась секретами своей личной жизни.

Дарья Донцова держит в холодильнике говорящую собаку
Дарья Донцова Фото: Globallookpress.com

Одна из самых знаменитых российских писательниц Дарья Донцова не часто дает интервью, предпочитая сосредоточиться на работе. С некоторых пор она не только пишет книги, но и ведет программу «Я очень хочу жить» на телеканале «Спас».

Однако литератор согласилась побеседовать с журналистами и раскрыть довольно необычные подробности своей жизни. Так, в интервью журналу «Starhit» она заявила, что могла бы завести 100 собак и каждая, по ее слова, была бы ухоженной и любимой.

Кроме того, писательница посетовала, что не стала баскетболисткой из-за проблем со зрением и недостаточного роста, который составляет всего 164 см. О работоспособности Донцовой в Сети ходят легенды, но она призналась, что и у нее бывает недостаточно вдохновения и тогда ее спасают тишина и пара чашек чая.

Однако чай писательница пьет без сладкого, она заявила, что ей всегда жалко тратить деньги на конфеты, ведь они потом исчезнут без следа и лучше купить что-нибудь более практичное, например, обувь.

Сладостей в холодильнике Донцовой нет, однако есть — говорящая роботизированная собака.

«Самое странное, что можно найти в моем холодильнике — говорящую японскую собачку-робота, которую купила в Париже. Открываешь дверь, та начинает произносить фразы на японском языке. Мы ее не понимаем. Надеюсь, она не говорит: «Прекращайте бесконечно есть, обжоры!»» — поделилась Дарья.

В завершении интервью Донцова заметила, что чувствует большую ответственность за свою популярность. Поэтому она старается любить людей, оказывать им помощь, никого не осуждать и прощать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья Донцова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дарья Донцова держит в холодильнике говорящую собаку
Интересно?
Поделись с друзьями: