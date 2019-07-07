Дарья Донцова держит в холодильнике говорящую собаку

Одна из самых знаменитых российских писательниц Дарья Донцова не часто дает интервью, предпочитая сосредоточиться на работе. С некоторых пор она не только пишет книги, но и ведет программу «Я очень хочу жить» на телеканале «Спас».

Однако литератор согласилась побеседовать с журналистами и раскрыть довольно необычные подробности своей жизни. Так, в интервью журналу «Starhit» она заявила, что могла бы завести 100 собак и каждая, по ее слова, была бы ухоженной и любимой.

Кроме того, писательница посетовала, что не стала баскетболисткой из-за проблем со зрением и недостаточного роста, который составляет всего 164 см. О работоспособности Донцовой в Сети ходят легенды, но она призналась, что и у нее бывает недостаточно вдохновения и тогда ее спасают тишина и пара чашек чая.

Однако чай писательница пьет без сладкого, она заявила, что ей всегда жалко тратить деньги на конфеты, ведь они потом исчезнут без следа и лучше купить что-нибудь более практичное, например, обувь.

Сладостей в холодильнике Донцовой нет, однако есть — говорящая роботизированная собака.

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«Самое странное, что можно найти в моем холодильнике — говорящую японскую собачку-робота, которую купила в Париже. Открываешь дверь, та начинает произносить фразы на японском языке. Мы ее не понимаем. Надеюсь, она не говорит: «Прекращайте бесконечно есть, обжоры!»» — поделилась Дарья.

В завершении интервью Донцова заметила, что чувствует большую ответственность за свою популярность. Поэтому она старается любить людей, оказывать им помощь, никого не осуждать и прощать.