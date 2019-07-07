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Стриженова вслед за Валерией отправилась на рыбалку

Телеведущая, в отличие от супруги Иосифа Пригожина, уехала не в другую страну, а лишь в Московскую область.

Стриженова вслед за Валерией отправилась на рыбалку
Екатерина Стриженова Фото: globallookpress.com

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса летом решили сделать перерыв и отправились в отпуска или за город. Большинство по традиции выбирают пляжный отдых.

Семья телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой отдала предпочтение другому досугу. В прошедшую субботу они выбрались в Московскую область на рыбалку. Об этом рассказала Стриженова в блоге.

По ее словам, рыбалка оказалась невероятно удачной. Семье удалось поймать сразу несколько крупных рыб. Правда, без небольшого происшествия все же не обошлось. В пруду «жители» до того крупные, что одна удочка попросту уплыла.

«Сегодня 6 карпов и 1 сом! Одна удочка уплыла вместе с рыбой, но мы их поймали», — похвасталась в социальной сети телеведущая.

На рыбалку недавно отправилась и певица Валерия. Правда, ограничиваться местными водоемами исполнительница не стала. Она вместе с мужем и друзьями уехала в отпуск в далекую Исландию. В Рейкьявике Валерия долгое время пыталась выудить рыбу из водоема. Однако исполнительница в итоге осталась без улова.

Кстати, певица почти во время каждого путешествия с супругом старается выбираться на рыбалку. Так они поступили во время отпуска на Мальдивах. Тогда звездной паре повезло куда больше.

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Стриженова вслед за Валерией отправилась на рыбалку
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