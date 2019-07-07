Меган Маркл отдала дань уважения принцессе Диане

Вся Великобритания с нетерпением ждала новостей с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри. Августейшая чета так и не раскрыла имени крестных родителей малыша Арчи, однако порадовали подданных новыми снимками самого младшего правнука королевы Елизаветы.
Вскоре после торжественной церемонии герцоги Сассекские опубликовали две фотографии с мероприятия. На первом черно-белом снимке только родители с маленьким наследником, а на втором — практически вся семья.
Журнал Cosmopolitan со ссылкой на источник во дворце отмечает, что принц Гарри и Меган нашли способ почтить память покойной принцессы, пригласив для памятного фото ее сестер леди Джейн Феллоуз, которая стоит рядом с Дорией, и леди Сарe МакКрокодейл, которая стоит рядом с Уильямом.
Издание напоминает, что это не первый случай, когда чета герцогов Сассекских вспоминают Диану. Так, в День матери Меган опубликовала пост для Арчи, позируя на фоне незабудок, которые были любимыми цветами принцессы.