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Меган Маркл отдала дань уважения принцессе Диане

Герцогиня не впервые делает реверансы в адрес покойной свекрови.

Меган Маркл отдала дань уважения принцессе Диане
Принц Гарри и Меган Маркл

Вся Великобритания с нетерпением ждала новостей с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри. Августейшая чета так и не раскрыла имени крестных родителей малыша Арчи, однако порадовали подданных новыми снимками самого младшего правнука королевы Елизаветы.

Вскоре после торжественной церемонии герцоги Сассекские опубликовали две фотографии с мероприятия. На первом черно-белом снимке только родители с маленьким наследником, а на втором — практически вся семья.

Британская королевская семья на крестинах Арчи
Британская королевская семья на крестинах Арчи Фото:instagram.com/sussexroyal

Журнал Cosmopolitan со ссылкой на источник во дворце отмечает, что принц Гарри и Меган нашли способ почтить память покойной принцессы, пригласив для памятного фото ее сестер леди Джейн Феллоуз, которая стоит рядом с Дорией, и леди Сарe МакКрокодейл, которая стоит рядом с Уильямом.

Издание напоминает, что это не первый случай, когда чета герцогов Сассекских вспоминают Диану. Так, в День матери Меган опубликовала пост для Арчи, позируя на фоне незабудок, которые были любимыми цветами принцессы.

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Меган Маркл отдала дань уважения принцессе Диане
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