Появились официальные фото с крестин сына Меган и принца Гарри

Не проходит и месяца, чтобы в британской королевской семье не произошло какое-нибудь знаковое событие. В мае этого года Меган Марк родила первенца. Мужу принцу Гарри она подарила сына Арчи. Потом герцогиня Сассекская впервые вышла в свет и выглядела заметно стройнее, чем в первые дни после родов. Вскоре началась активная подготовка к обряду крещения. Букингемский дворец заранее сообщил, что крестины малыша пройдут приватно. 6 июля почти вся королевская семья собралась в часовне Виндзорского замка.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри крестили маленького Арчи Закрытая церемония прошла в личной виндзорской часовне королевы Елизаветы II.

В комнатке, где ранее крестили наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма, состоялось таинство и маленького Арчи. На церемонии присутствовали его родители, несколько близких родственников и штатный дворцовый фотограф. Уже через несколько часов Меган Маркл и принц Гарри опубликовали официальные фото с церемонии в своем аккаунте в Instagram. На традиционном семейном снимке Гарри сидит на небольшом диванчике в бежевом костюме. Рядом с ним расположилась герцогиня Сассекская в белом длинном платье и причудливой шляпке. На руках она держала сына, облаченного в красивую кремовую крестильную рубашку. Позади них стояли герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с женой Камиллой и мамой Меган Дорией. Сестры принцессы Дианы, леди Джейн Феллоуз и леди Сара МакКрокодал, также были запечатлены в прекрасной семейной обстановке.

На втором снимке гордые родители держат на руках своего сына. Черно-белое фото было сделано в розовом саду замка. На нем видно спокойное лицо маленького Арчи. Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили всех за поддержку. Также они поделились некоторыми деталями крещения. Например, рассказали историю крестильной рубашки, которая была на их сыне.

«Это точная копии королевского платья для крещения, которое носили королевские младенцы последние 11 лет. Оригинальная королевская одежда для крещения, выполненная из тонкого кружева Хонитон и белого атласа, была заказана королевой Викторией в 1841 году и впервые одета ее старшей дочерью. Впоследствии его носили в течение нескольких поколений королевских крещений, включая Королеву, ее детей и ее внуков до 2004 года, когда Королева заказала эту копию ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию», — отмечается в посту.

К слову, несмотря на слухи о том, что Кейт Миддлтон поссорилась с Меган и не придет на важное мероприятие, она одна из первых появилась в часовне вместе с принцем Уильямом. А вот королева Елизавета II, как и ожидалось, на таинстве не присутствовала. В назначенный день у нее уже были запланированы неотложные дела, поэтому приехать она не смогла. Напомним, что герцогиня Сассекская изъявила желание оставить имена крестных родителей малыша в тайне.