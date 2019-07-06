Повар в купальнике: Анна Михалкова продемонстрировала кулинарные таланты

Актриса приготовила суп и заявила о готовности «выехать» в качестве повара на любой праздник.

Актриса Анна Михалковав последнее время заметно похудела. 45-летняя актриса теперь предпочитает обтягивающие наряды с декольте, демонстрирующими ее постройневшую фигуру. При этом звезда по-прежнему любит готовить, радуя домочадцев вкусными блюдами.

Так, звезда даже опубликовала серию снимков, показав свои кулинарные таланты. На одном из фото актриса предстала в сиреневом купальнике, подчеркнувшим достоинства ее фигуры.

«Надя, включай арго, готов харчо! Готовлю на праздники, свадьбы и дни рождения! Дорого! Очень! Выезжаю со своими продуктами, посудой и семьей!», – пошутила Анна Михалкова в подписи к снимку и отметила свою сестру Надежду.

«Граждане, с таким декольте и глазами любая баланда сойдет за харчо и любая труляля за арго! Никитична, Вы великолепны! Пять с плюсом!», – высказалась одна из подписчиц.

«Восхищаюсь Вашим юмором, внешностью, самоиронией, и даже, позвольте, харизмой», – отметила другая поклонница.

Напомним, между сестрами установились теплые отношения, которыми они очень дорожат. Как признавалась Надежда Михалкова, несмотря на разные характеры, им удается ладить друг с другом и не ссориться по пустякам. Надежда также призналась, что Анна, в отличие от нее обладает волевым характером и ярко выраженными лидерскими качествами.