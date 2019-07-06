Не в папу: дочь Тимати увлеклась балетом

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала подписчикам, зачем 5-летняя Алиса занимается хореографией. Так, Симона ответила всем хейтерам, критикующим ее за то, что она якобы заставляет девочку ходить на множество «не интересующих» ее кружков.

Юнусова сообщила, что много лет проработала с детьми, поэтому хорошо чувствует ребенка и понимает, что увлекло ее внучку, а что оказалось не интересным.

«Ещё раз про балет. Это ответ на комментарий: «Вы всегда её тащите туда, где вам нравится…». Уважаемые комментаторы! Я всю жизнь была связана с детьми, поэтому в состоянии отличить заинтересованного человека от безразличного, одарённого ребёнка от обычного, хорошего педагога от плохого. Дети никогда не будут заниматься тем, что им неинтересно! Талант – это Божий дар, получает его не каждый, но любому из нас даётся выбор. Только мы выбираем пробовать или нет. Наблюдая за ребёнком, предлагаю то, что, на мой взгляд, ему ближе. Я иду наощупь, прислушиваясь к своей интуиции, спорю с папой Алисы, аргументирую свои действия. У меня нет задачи вырастить балерину, актрису, певицу. Мне хочется посредством этих занятий, научить человека трудиться, креативно мыслить, снять природные зажимы, а уж как Алиса распорядится полученными знаниями, это будет другая история», – прокомментировала Симона.

Некоторые подписчики возразили женщине.

«Алисе больше брейкданс пойдет, нежели балет», – выразили свое мнение фолловеры.

Другие фанаты согласились с Симоной, заявив, что ребенок в таком юном возрасте не может правильно осознать свои желания.

«Родители всегда проводники в этом деле. Ребёнок в таком возрасте не может сам адекватно проанализировать информацию и принять решение, куда лучше. Симона, все правильно говорите», – высказались в комментариях подписчики.