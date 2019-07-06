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Как Барби: Канделаки пришла на бизнес-встречу в ярко-розовом костюме

Телеведущая обсудила транспортную реформу с московскими чиновниками.

Как Барби: Канделаки пришла на бизнес-встречу в ярко-розовом костюме
Тина Канделаки приняла участие в круглом столе, посвященному транспортной реформе. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки приняла участие в круглом столе, посвященном транспортной реформе в Москве. Помимо знаменитости на совещании присутствовали московские чиновники и бизнесмены. Для мероприятия телезвезда и продюсер канала «Матч ТВ» выбрала строгий наряд ярко-розового цвета, состоящий из платья ниже колен и жакета.

«Реформа транспорта в Москве и области меняет не только столичный регион, она меняет всю страну, и даже представитель из Сингапура признал, что мы единственные составляем конкуренцию этому государству по масштабу и качеству развития общественного транспорта», – написала Тина Канделаки в Instagram.

По словам Канделаки, московские центральные диаметры (МЦД) станут теми пятью линиями, которые разгрузят метро и железнодорожные вокзалы. Телеведущая заявила, что МЦД является «предвестником децентрализации», благодаря которой люди перестанут стремиться жить в центре города.

«Очевидно, что лет через пять все пересядут на городской транспорт. Это будет безопаснее, дешевле, комфортнее, быстрее. То, что человек будет пользоваться общественным транспортом, будет говорить о том, что он хочет быть эффективнее», – рассказала телеведущая.

Однако некоторые пользователи обратили внимание не на транспортную реформу, о которой рассказала знаменитость, а на наряд Канделаки.

«Бизнес woman»; «Оттенок отличный, чуть смягченный, но именно чуть. Очень опасный, чуть вправо или влево будет или Барби, или убийственно резко, здесь отлично и Вам идёт!» – высказались о костюме Канделаки фолловеры.

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бизнесвумензвездный стильреформаТина Канделаки

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Как Барби: Канделаки пришла на бизнес-встречу в ярко-розовом костюме
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