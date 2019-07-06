Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша

Месяц назад стало известно, что бывшая гражданская жена актера Андрея Урганта ждет ребенка. В блоге Елены Романовой в Instagram появилась фотография, на которой она демонстрирует свои округлившиеся формы.

Подробностей о беременности девушки известно не было, но накануне она раскрыла пол малыша. Елена опубликовала новую фотографию с заметно подросшим животиком и сообщила, что у нее будет мальчик.

«Если Бог хочет защитить женщину, он дарит ей сына», – подписала фото экс-супруга Урганта.

Подписчики принялись поздравлять Романову. В комментариях пользователи соцсети дали будущей маме самые полезные советы о воспитании сыновей и не забыли обсудить предстоящие роды. Многие отметили, что Елена остается в прекрасной физической форме, несмотря на ее положение.

«Ты такая красотка! Сын – это великое счастье, я очень за тебя рада!», «Необыкновенная красота. Хочется в очередной раз пожелать здоровья маме и малышу», «Каждый раз смотрю на тебя и улыбаюсь! Какое счастье!» – написали Романовой поклонники.

Кто отец будущего ребенка, Елена так и раскрыла. Известно, что папа мальчика – не Андрей Ургант. Ранее известный актер рассказал, что расстался с Романовой довольно давно.

Напомним, Андрей Львович был женат три раза. От разных браков у актера и телеведущего родилось двое детей: Иван Ургант и дочь Мария, которая сейчас живет в Нидерландах.