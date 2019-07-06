НОВОСТИ

Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша

У Елены Романовой будет мальчик.

Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша
У бывшей жены Андрея Урганта родится мальчик. Фото: globallookpress.com

Месяц назад стало известно, что бывшая гражданская жена актера Андрея Урганта ждет ребенка. В блоге Елены Романовой в Instagram появилась фотография, на которой она демонстрирует свои округлившиеся формы.

Подробностей о беременности девушки известно не было, но накануне она раскрыла пол малыша. Елена опубликовала новую фотографию с заметно подросшим животиком и сообщила, что у нее будет мальчик.

«Если Бог хочет защитить женщину, он дарит ей сына», – подписала фото экс-супруга Урганта.

Подписчики принялись поздравлять Романову. В комментариях пользователи соцсети дали будущей маме самые полезные советы о воспитании сыновей и не забыли обсудить предстоящие роды. Многие отметили, что Елена остается в прекрасной физической форме, несмотря на ее положение.

«Ты такая красотка! Сын – это великое счастье, я очень за тебя рада!», «Необыкновенная красота. Хочется в очередной раз пожелать здоровья маме и малышу», «Каждый раз смотрю на тебя и улыбаюсь! Какое счастье!» – написали Романовой поклонники.

Кто отец будущего ребенка, Елена так и раскрыла. Известно, что папа мальчика – не Андрей Ургант. Ранее известный актер рассказал, что расстался с Романовой довольно давно.

Напомним, Андрей Львович был женат три раза. От разных браков у актера и телеведущего родилось двое детей: Иван Ургант и дочь Мария, которая сейчас живет в Нидерландах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Ургантбеременность и родыЕлена Романова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша
Интересно?
Поделись с друзьями: