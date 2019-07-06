НОВОСТИ

Яна Поплавская гордится идиллией в отношениях с мужем

Звезда советского фильма «Про Красную Шапочку» рассказала «о простом человеческом счастье».

Яна Поплавская гордится идиллией в отношениях с мужем
Яна Поплавская порадовалась выходным. Фото: globallookpress.com

52-летняя Яна Поплавская счастлива в отношениях с 40-летним радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше актрисы на 12 лет. Пара вместе с 2015 года. Звезда советского фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская не сильно распространяется о личной жизни, часто отделываясь от журналистов общими фразами: «Это наше личное дело».

Однако на этот раз актриса решила пооткровенничать с подписчиками. Яна Поплавская опубликовала в микроблоге коллаж из совместных снимков с Евгением и призналась, что ее жизнь наполнена людьми, которые сделали ее очень счастливой. Свой пост звезда сопроводила хештегами «жизнь прекрасна», «рука в руке».

«Пусть лето будет всегда и навсегда! Как я люблю эти летние выходные дни, умытые, улыбающиеся лица! Я умею радоваться жизни, всему, что окружает меня, я всегда торопилась жить, наполняла ее людьми, которые приносили мне простое человеческое счастье, а не теми «нужными людьми», от которых якобы что-то зависит в этой жизни! Жизнь зависит от любимых и нужных вам! Будьте счастливы тем, что есть у вас, для счастья людям нужно совсем не много! Так что жадно наполняйте себя радостью!» – прокомментировала фото Поплавская.

Напомним, актриса прожила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом 25 лет. Пара рассталась в 2011 году. От Гинзбурга у Яны Поплавской есть двое детей – 33-летний Клим и 22-летний Никита.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ЯковлевСергей ГинзбургЯна Поплавская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Яна Поплавская гордится идиллией в отношениях с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: