Яна Поплавская гордится идиллией в отношениях с мужем

52-летняя Яна Поплавская счастлива в отношениях с 40-летним радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше актрисы на 12 лет. Пара вместе с 2015 года. Звезда советского фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская не сильно распространяется о личной жизни, часто отделываясь от журналистов общими фразами: «Это наше личное дело».

Однако на этот раз актриса решила пооткровенничать с подписчиками. Яна Поплавская опубликовала в микроблоге коллаж из совместных снимков с Евгением и призналась, что ее жизнь наполнена людьми, которые сделали ее очень счастливой. Свой пост звезда сопроводила хештегами «жизнь прекрасна», «рука в руке».

«Пусть лето будет всегда и навсегда! Как я люблю эти летние выходные дни, умытые, улыбающиеся лица! Я умею радоваться жизни, всему, что окружает меня, я всегда торопилась жить, наполняла ее людьми, которые приносили мне простое человеческое счастье, а не теми «нужными людьми», от которых якобы что-то зависит в этой жизни! Жизнь зависит от любимых и нужных вам! Будьте счастливы тем, что есть у вас, для счастья людям нужно совсем не много! Так что жадно наполняйте себя радостью!» – прокомментировала фото Поплавская.

Напомним, актриса прожила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом 25 лет. Пара рассталась в 2011 году. От Гинзбурга у Яны Поплавской есть двое детей – 33-летний Клим и 22-летний Никита.