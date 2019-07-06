Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крестины Арчи

Обряд крещения первенца принца Гарри и Меган Маркл вот-вот начнется. Гости церемонии уже начали прибывать в Виндзорский замок, где в личной часовне Елизаветы II идут последние приготовления к церковному обряду.

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Одним из первых на крестинах появился дед Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора. Принца Чарльза доставил на место частный вертолет. Следом за наследником британского престола к замку прибыли дядя и тетя малыша – принц Уильям и Кейт Миддлтон. Детей супруги решили оставить дома.

Герцог и герцогиня Кембриджские подъехали ко входу в здание на автомобиле, а затем прошли внутрь через задние ворота, чтобы скрыться от глаз собравшихся у замка поклонников. Известно, что Ее Величество королева на церемонии не появится.

На первом снимке с мероприятия, который уже появился в соцсетях, можно увидеть Уильяма, сидящего за закрытым стеклом авто. Рядом с ним находится его супруга, а сам принц, облаченный в светлую рубашку, сохраняет очень серьезный и торжественный вид.

Всего на церемонии будут присутствовать 25 человек. Обряд проведет преподобный Джастин Уэлби. Архиепископ Кентерберийский ранее крестил двоюродного брата Арчи, принца Луи, а теперь примет в лоно церкви двухмесячного первенца герцога и герцогини Сассекских.

Как напоминает портал News.com, Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить в тайне свою личную жизнь, чтобы детство их сына прошло спокойно. Поэтому пресса на крестины допущена не будет. Общественность жестко раскритиковала пару за это решение, поскольку в традициях королевской семьи – показывать фотосессии со всех важных для подданных событий. Крестины королевского младенца британцы считают именно таким событием.