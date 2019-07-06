Билан обрел умиротворение на Кудыкиной горе

Дима Билан уехал в Липецкую область, где ему предстоит выступить на благотворительном фестивале «Молоко». Концерт пройдет в парке «Кудыкина гора», который является местной достопримечательностью, так как состоит из крепостей, построенных по старинным чертежам, и огромных скульптур драконов.

37-летний певец поделился своими впечатлениями от парка. По словам музыканта, он почувствовал невероятное спокойствие и безмятежность. Об этом Билан рассказал в Instagram.

«Липецкая область. Кудыкина гора! А мне здесь нравится, тишина, и даже дождь докрашивает эту картинку, превращая в мое любимое умиротворение, флегматичное течение времени как будто!» – написал певец в профиле.

«Какая красота вокруг и спокойствие. Хорошего дня и отдыха»; «Должно быть, потрясающая свежесть. Гармоничных и релаксных Вам минуток!» – пожелали подписчики певцу.

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