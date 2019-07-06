Галкин забрался на дерево вслед за пятилетним сыном

Муж Примадонны признался, что беспокоится о своих подрастающих детях.

Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале вместе с пятилетними Лизой и Гарри. Днем ранее супруги произвели настоящий фурор, появившись в качестве простых зрителей на выступлении балета «Тодес». Пара громко аплодировала артистам и даже вскакивала со своих мест.

Накануне муж Примадонны показал, чем занимаются в Юрмале его дети. Юморист разместил в Instagram видео, на кадрах которого Лиза в защитном шлеме катается на гироскутере, а Гарри развлекается в веревочном городке на деревьях в парке. Максим отметил, что беспокоится о наследниках, которые начали осваивать «экстремальные» виды отдыха.

«Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоющихся о них», – пишет Галкин.

Заботливый папа решил поддержать сына. Вслед за Гарри он забрался на одно из деревьев и даже пролетел по тросу.

«Вот куда меня заманил Гарри. Ну, ладно, Гарри. Но я-то куда на дерево полез?» – удивился своему поступку артист.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в Юрмале Галкин запланировал и собственный концерт. Он оригинально сообщил об этом поклонникам, показав в соцсети афишу со своим изображением, которую заметил во время прогулки по городу.