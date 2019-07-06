Дмитрий Нагиев восхитился собственной харизмой

Шоумен поиронизировал над собой, опубликовав видео с прогулки на яхте.

52-летний Дмитрий Нагиев выглядит намного моложе своего возраста. Телеведущий следит за собой и находится в прекрасной физической форме. Звезду российского шоу-бизнеса часто сравнивают с голливудским актером Брюсом Уиллисом. Некоторые поклонники считают, что между знаменитостями есть поразительное сходство.

Сам Нагиев к популярности относится с юмором. Телеведущий подшучивает над собой и не боится выглядеть смешно, часто публикуя многозначительные подписи к своим снимкам в Instagram.

Так, шоумен разместил в профиле видео, где он в строгом костюме плывет по реке на яхте. Ролик знаменитость прокомментировал в свойственной ему ироничной манере.

«Как главный редактор этого знаменитого ресурса: какой никакой, а никакой. И зачем я родился с такой харизмой?» – написал Нагиев.

«Подписи Нагиева к постам как отдельный жанр»; «Вы с каждым годом только лучше становитесь»; «Да уж, не повезло, так не повезло. Держись, брат», – пошутили в ответ фолловеры.

Ранее Дмитрий Нагиев трогательно поздравил младшего брата Евгения с днем рождения. Телеведущий отметил, что дорожит родственными связями, пожелал ему счастья и заявил, что всегда будет рядом.