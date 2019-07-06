«Полтергейст пропал»: Рудковская с помощью священника избавилась от привидения

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ей удалось изгнать привидение из своего дома. Напомним, что несколько дней назад звезда пожаловалась, что на третьем этаже ее особняка творятся странные вещи. К примеру, однажды ночью внезапно открылась дверь в комнату сына. Кроме того, диким смехом кричала игрушка в гардеробной. При этом, как позже выяснилось, в доме нет ни одной такой игрушки, которая бы так страшно смеялась.

Няня сына Александра также жаловалась, что ей слышатся непонятные шумы и звуки в доме. В итоге дошло до того, что сын Плющенко и Рудковской стал просто бояться подниматься на загадочный третий этаж особняка. Сама Рудковская сказала, что в доме много антиквариата и старинных зеркал. Причем расположены они именно на третьем этаже. Может быть, именно с этим связаны мистические вещи, которые творились в доме.

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На помощь звездному семейству пришел священник, который много лет назад венчал звездную пару. Он в течение трех часов проводил в доме обряд. После визита батюшки, как уверяет Рудковская, странные вещи прекратились.

«Полтергейст пропал. Разыграть нас точно никто не мог. Весь наш персонал может мои слова подтвердить. Пока загадывать не буду. Но антиквариат не планирую убирать», — сообщила «Комсомольской правде» Яна Рудковская.