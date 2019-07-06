Селена Гомес отказала в общении страдающему от депрессии Биберу

В жизни Джастина Бибера продолжается непростой период. Несколько месяцев назад звездный певец признался, что страдает от депрессии. Пока артиста не спасают сеансы психотерапии, вывести из этого состояния его не способна даже супруга Хейли.

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По слухам, Джастин уже начал жалеть о своем поспешном браке с дочерью Стивена Болдуина. А накануне стало известно, что он пытается наладить отношения со своей бывшей возлюбленной Селеной Гомес. Певица когда-то сама лечилась от депрессивного состояния, поэтому Бибер решил, что она может ему помочь.

«Он пытается донести до Селены спои переживания. Это то, через что прошла она сама, ему нужен ее совет», – рассказал источник в окружении исполнителя.

Близкие к Джастину люди считают, что он не должен так поступать, ему пора «отпустить» прежние отношения. Но певец отказывается прекращать попытки достучаться до Селены. Сама Гомес, между тем, не отвечает на сообщения Бибера. Она удалила из соцсетей все совместные фото с экс-бойфрендом и отлично проводит время в компании подруг. На снимках в Instagram девушка выглядит абсолютно счастливой.

Как сообщает Radar Online, еще в 2016 году Селена Гомес заявляла, что Бибер неоднократно ей изменял. Возможно, певица все еще не может простить Джастина.