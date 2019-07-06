Максим Фадеев запустит собственное кулинарное шоу

Продюсер Максим Фадеев заявил в Instagram, что запускает собственное кулинарное шоу. Он записал видеозапись, в которой попросил своих подписчиков высказаться по этому поводу.

«Всем привет. Я обратил внимание, что у многих людей, когда я выкладываю видео с процессом готовки, вызывает это большой интерес. Признаюсь честно, я готовлю очень хорошо. И давно. Лет с девятнадцати. Просто не очень это люблю. Но в последнее время почему-то мне это стало нравиться с точки зрения успокоения нервов. Мир такой сейчас, что нервы сильно не успокаиваются. Я, наверное, все-таки сделаю на Ютуб свой канал. Такое кулинарное шоу. Давайте попробуем. Почему нет», — заявил Максим Фадеев.

больше по теме Пригожин не поверил в искренность заявлений Темниковой о Фадееве По словам продюсера, певица придумала историю с романом его коллеги и Ольги Серябкиной.

Отметим, что многие подписчики сказали, что будут с нетерпением ждать кулинарного шоу от Фадеева. Всем очень нравится, когда он делится своими рецептами блюд.

Напомним, что недавно известный на всю страну продюсер стал героем громкого скандала. Певица Лена Темникова, которая когда-то пела в группе «Серебро» у Фадеева, заявила, что у ее шефа много лет назад был роман с Ольгой Серябкиной, еще одной участницей коллектива. Темникова сказала, что много раз заставала влюбленных в номерах и от этого неловко становилось всем присутствующим.