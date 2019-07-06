Без стеснений: Ким предпочла на отдыхе топ с глубоким декольте

35-летняя Марина Ким проводит отпуск в Европе. Ведущая «Доброго утра» на Первом канале вместе с двумя дочками отправилась во Флоренцию, где много времени проводит на свежем воздухе и загорает. Для прогулок телеведущая выбрала короткий черный топ с глубоким декольте и джинсовые шорты. Свой «лук» знаменитость дополнила модной в этом сезоне соломенной шляпой и такой же сумкой.

«Мой рецепт идеального утра: выходной, солнце, Флоренция», – написала Марина Ким в Instagram.

«Красота», – прокомментировали снимок подписчики.

Напомним, ранее звезда развлекла дочерей – 5-летнюю Бриану и 3-летнюю Дарину – прогулкой на карете, запряженной лошадьми. Ким призналась, что из-за аллергии на этих животных прогулка была недолгой. В отпуске звезда старается не пользоваться косметикой и выглядит на отдыхе максимально просто и естественно.