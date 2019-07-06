Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о борьбе за наследство актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик рассказала в эфире программы «Далекие близкие», которая выходит на канале «Россия-1», что сейчас развернулась борьба за наследство актера. При этом она отметила, что до судов дело пока не дошло. Бик надеется, что удастся избежать судебных процессов и сесть за стол переговоров.

Как рассказала девушка, одним из тех, кто претендует сегодня на наследство, является сын Марьянова от первого брака Даниил. При этом вдова актера сказала, что ранее супруг с сыном практически не общался. Максимум они раз в год созванивались в день рождения Марьянова. «В 2015 году я подошла к Диме и сказала, что у него уже взрослый сын. Именно я сделала попытку их воссоединить. Они стали больше общаться», — заявила Бик, которая сейчас, судя по всему, об этом жалеет.

Как отметила вдова, их совместная дочь с актером Анфиса на наследство не претендует. Девочке сейчас 11 лет. Дело в том, что ребенок родился на Украине. Документы при жизни муж переоформить не успел, потому что этим вопросом не занимался. То есть сейчас документально Анфиса не является дочерью актера. В паспорте у него она не записана. Хотя, как уверяет Бик, ребенок именно Марьянова.

«Первая и вторая семья Димы прислали мне расчет. Одни требуют 4 миллиона 700 тысяч рублей, вторые — миллион триста тысяч. Они посчитали все, что есть в нашем доме. Прислали специальных людей из фирмы, которые ходили по квартире и считали ложки и поварешки. Даже пробег у машины посмотрели», — заметила она.

Ведущий Дмитрий Корчевников посоветовал Ксении Бик пройти с дочерью Марьянова ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с актером. В таком бы случае девочка также могла претендовать на наследство. Однако вдова этого делать не хочет. Она считает, что Марьянов сам должен был решить этот вопрос при жизни, но не захотел.