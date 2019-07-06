НОВОСТИ

Вдова Марьянова рассказала, как сообщила дочери о смерти отца

Ксения Бик призналась, что первые дни после ухода из жизни мужа прошли для нее словно в тумане.

Вдова Марьянова рассказала, как сообщила дочери о смерти отца
Ксении Бик пришлось сказать дочери, что ее отец умер/globallookpress.com

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она сообщила, что самое сложное для нее было сообщить их совместной дочери Анфисе, что ее отца больше нет в живых.

Дмитрий Марьянов
Ксения Бик сообщила дочери, что ее отец умер/globallookpress.com

«Анфиса лежала в кровати. Я подошла и обняла ее. Сказала всего одну фразу: «Папа сейчас на радуге» (Одной из первых в творческой карьере Дмитрия Марьянова в 1986 году стала лента «Выше радуги», где он сыграл главную роль). Дочка рассмеялась. Сначала она не поняла, что произошло», — заметила Ксения Бик.

По словам вдовы актера, у нее до сих пор наворачиваются на глазах слезы, когда она видит, как их дочь моет на могиле крест своего отца. Сама жена Марьянова считает, что умерла в 2017 году вместе с ним. К жизни без актера она так и не привыкла. При этом она подтвердила, что Анфиса – биологическая дочь Марьянова.

Ксения Бик добавила, что несколько раз актер приходил к ней во сне. «Он приснился мне сразу после похорон первый раз. Дима прошел в детскую Анфисы и сел на ее кровать. При этом все штаны у него были в земле. Я его еще спросила, где он так умудрился испачкаться. Каждый раз я с криком просыпалась, когда он приходил ко мне», — заявила Ксения Бик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса МарьяноваДмитрий МарьяновКсения БикПрограмма "Далекие близкие"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Марьянова рассказала, как сообщила дочери о смерти отца
Интересно?
Поделись с друзьями: