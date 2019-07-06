Вдова Марьянова рассказала, как сообщила дочери о смерти отца

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она сообщила, что самое сложное для нее было сообщить их совместной дочери Анфисе, что ее отца больше нет в живых.

«Анфиса лежала в кровати. Я подошла и обняла ее. Сказала всего одну фразу: «Папа сейчас на радуге» (Одной из первых в творческой карьере Дмитрия Марьянова в 1986 году стала лента «Выше радуги», где он сыграл главную роль). Дочка рассмеялась. Сначала она не поняла, что произошло», — заметила Ксения Бик.

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По словам вдовы актера, у нее до сих пор наворачиваются на глазах слезы, когда она видит, как их дочь моет на могиле крест своего отца. Сама жена Марьянова считает, что умерла в 2017 году вместе с ним. К жизни без актера она так и не привыкла. При этом она подтвердила, что Анфиса – биологическая дочь Марьянова.

Ксения Бик добавила, что несколько раз актер приходил к ней во сне. «Он приснился мне сразу после похорон первый раз. Дима прошел в детскую Анфисы и сел на ее кровать. При этом все штаны у него были в земле. Я его еще спросила, где он так умудрился испачкаться. Каждый раз я с криком просыпалась, когда он приходил ко мне», — заявила Ксения Бик.