«Идеальное утро»: Жанна Бадоева в отпуске отказалась от макияжа

43-летняя Жанна Бадоева ушла в отпуск. Об этом она рассказала подписчикам своего микроблога. Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале опубликовала домашний снимок, рассказав, что для нее значит «идеальное» утро. На фото рядом с экс-ведущей «Орла и решки» позировала ее любимая собака – белоснежный померанский шпиц по кличке Стиви.

Звезда предстала перед поклонниками без макияжа, в максимально естественном виде.

«Для меня идеальное утро – это вот так. Ура! Я дома, значит отпуск», – подписала фото телеведущая.

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Ранее звезда признавалась, что является заядлой кофеманкой. По словам Жанны Бадоевой, ежедневно свое утро она начинает с любимого ритуала – чашки бодрящего напитка. Телеведущая признавалась, что приобщила к кофе всех своих знакомых и даже ее собака тоже полюбила капучино.