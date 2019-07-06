Ягудин высказался об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной

Фигурист успокоил поклонников, отметив, что сейчас спортсменка полностью восстановилась после травмы конечности.

Татьяна Тотьмянина перенесла четыре операции на ноге после травмы на ледовом шоу Ильи Авербуха. Как рассказал супруг фигуристки Алексей Ягудин, возможно, чемпионке предстоит еще одно, уже пятое хирургическое вмешательство.

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Сейчас Татьяна практически восстановилась и готовится к гастролям по стране с шоу «Ромео и Джульетта». По словам Ягудина, вылечили травмированную конечность жене немецкие врачи, на родине же медики не смогли ничем ей помочь.

«После того, как напрочь изуродовали, испортили ногу во время трех операций в России, ломали и восстановили вновь в Германии!» – заявил фигурист в Instagram.

Напомним, долгое время Тотьмянина не могла обходиться без костылей. Несмотря на травму, спортсменка старалась вести активную жизнь. Ездила отдыхать в Арабские Эмираты, собиралась с семьей в пароходный круиз.

О том, что перенесла четвертую операцию, Татьяна сообщила поклонникам в мае. Опубликовав у себя на странице видео, на котором запечатлены врачебные манипуляции, фигуристка отметила, что теперь-то уж точно «помрет, как новенькая». Обеспокоенные здоровьем звезды поклонники попросили не шутить о смерти и пожелали поскорее встать на ноги.