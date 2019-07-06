Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она вспомнила последний день жизни своего супруга, который умер в 2017 году.

По словам Ксении Бик, с первых дней совместной жизни ее тревожило, что актер злоупотребляет алкоголем. Марьянов проблему признавал, но ничего не мог с собой поделать. «Он пил каждый день. Дима оказался в закольцованном порочном круге, из которого не мог выбраться. Я меняла тактики, но ничего не помогало. У него на все была любимая фраза: «Да меня достали твои лекции». Незадолго до того, как попасть в больницу, он поехал на Алтай. Там его обманули с деньгами. Просто не заплатили за работу. После этого он сорвался», — заявила Ксения Бик.

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По словам вдовы Марьянова, какое-то время они обращались за помощью в государственные медицинские учреждения. Результата от лечения не было. Актер продолжал пить. Тогда-то на горизонте и возник реабилитационный центр «Феникс». Как уверяет Ксения Бик, она бы никогда не поехала с мужем в этот центр, если бы не была уверена в специалистах, которые там работают. Ранее в этом центре успешно прошли лечение несколько друзей семьи.

«Это уже потом всплыли подробности, что у лечащего врача Димы был диплом педиатра. В этом центре все знали, что у него тромбофлебит. В день своей смерти с утра он позвонил мне и сказал, что у него болят ноги. Попросил набрать нашему другу мануальщику. Я созванивалась с хозяйкой центра. Она мне сказала, что у Димы алкогольная нейропатия, при которой возникают различные фантомные боли. Причем врач мне заявила, что если я его сейчас заберу из центра, то больше в него он не вернется. Считаю, что врачи просто проморгали момент. Его только вечером повезли из центра в больницу, а надо было днем. Время было упущено. Он умер прямо в машине по пути в Лобненскую больницу. В приемном покое пробовали его откачать, но не смогли», — заявила Ксения Бик.