Андрей Разин сообщил о звонке Пугачевой в руководство РЖД

Только этот факт, как он уверяет, спас от увольнения начальника Рижского вокзала.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что певица Алла Пугачева лично позвонила исполняющему обязанности директора железнодорожных вокзалов РЖД Константину Кравцову с просьбой не увольнять начальника Рижского вокзала. Как он сказал, Примадонна поступила по-человечески и правильно.

Ранее продюсер «Ласкового мая» говорил, что дни начальника Рижского вокзала на его посту сочтены. Всему виной случай, когда на перроне появился автомобиль с Примадонной, который подвез ее к самому вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ. Многие выразили свое возмущение тем фактом, что певица не могла дойти до вагона «своим ходом».

больше по теме Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала После выезда на машине на перрон Рижского вокзала Примадонна в компании дочери и мужа побывала на концерте балета «Тодес» в Юрмале.

Также Разин рассказал, что с начальством и персоналом Рижского вокзала проведена разъяснительная работа. Никто в итоге не понес никакого наказания. Ранее в РЖД пояснили, что автомобиль певицы ехал по технической платформе и не мог помешать другим пассажирам, но подъезжать к поездам имеет право только спецтехника, поэтому в ведомстве пообещали провести проверку действий работников вокзала.

Добавим, что сейчас звезда со своим семейством отдыхает в Юрмале. На днях они посетили выступление шоу-балета «Тодес». К ним было приковано все внимание публики.