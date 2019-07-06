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Садальский вспомнил «страшный» инцидент на похоронах Мордюковой

Актер рассказал о необычном поступке лучшей подруги народной артистки.

Садальский вспомнил «страшный» инцидент на похоронах Мордюковой
Станислав Садальский с горечью вспомнил о смерти народной артистки. Фото: globallookpress.com

Станислав Садальский часто рассказывает поклонникам, как проходит его театральная жизнь, рассказывает об отношениях со звездными коллегами и друзьями, а также не забывает о тех из них, кто уже ушел из жизни. В годовщину смерти легендарной Нонны Мордюковой актер вспомнил о ее похоронах.

Артист опубликовал в Instagram свои снимки с Нонной Викторовной. Он напомнил подписчикам, что актрисы не стало одиннадцать лет назад. В последние свои годы она тяжело болела и быстро угасала. Но хотела работать, несмотря ни на что, ждала предложений от режиссеров и до самого конца выглядела царственной и статной женщиной.

Садальский рассказал о случае, который произошел на похоронах Мордюковой. Тогда ее лучшая подруга Римма Маркова, будучи вне себя от горя, сделала страшную, по словам Садальского, вещь. Она бросила в могилу собственное фото.

«Я тогда спросил: «Римма, ты дура? Зачем?». «Чтобы ей там не так скучно было…» – грустно сказала она. Теперь им там вдвоем, наверное, веселее», – с печалью высказался актер.

Напомним, народная артистка Римма Маркова скончалась в январе 2015 года на девяностом году жизни, пережив Нонну Мордюкову на несколько лет.

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Нонна МордюковапохороныРимма МарковаСтанислав Садальский

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Садальский вспомнил «страшный» инцидент на похоронах Мордюковой
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