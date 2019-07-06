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Анастасия Макеева пожаловалась на проблемы со здоровьем

У актрисы не все в порядке с эндокринной системой.

Анастасия Макеева пожаловалась на проблемы со здоровьем
У Анастасии Макеевой проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева в Instagram рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда сходила к врачу, и медик сказал, что у нее есть проблемы с эндокринной системой. Актриса отметила, что очень надеется, что Господь не забудет про нее и даст ей здоровье.

Кстати, проблемы со здоровьем не единственная неприятность, которая навалилась на нее. В чемодане она разбила бутылку с маслом, которое вытекло и испортило вещи. Причем они были не ее. Теперь, как она считает, их придется выкинуть, предварительно выкупив у хозяина. Также у Анастасии Макеевой возникли сложности с посылкой. Теперь она не знает, как доставить ее в немецкий Франкфурт. Звезда спросила своих подписчиков, есть ли среди них те, кто живет в этом городе.

«Короче, для одного дня на мои хрупкие плечи многовато оказалось. Но я стараюсь мыслить позитивно и вспоминаю о том, как щедра со мной Вселенная, и я верю, что и с вещами мне что-то простят, а то искусство мне дороговато обходится», — отметила она.

Напомним, что не так давно Анастасия Макеева наконец-то рассекретила имя своего супруга. Замуж она вышла в прошлом году. Сейчас актриса живет с бизнесменом Александром Саковичем.

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Александр СаковичАнастасия Макеевапроблемы со здоровьемФранкфурт

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Анастасия Макеева пожаловалась на проблемы со здоровьем
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