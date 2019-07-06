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Валерии не удалась летняя рыбалка в Исландии

Пригожин заснял на видео попытки певицы выудить добычу.

Валерии не удалась летняя рыбалка в Исландии
Валерия и Пригожин отдыхают в Исландии. Фото: Instagram@valeriya

Валерия с Иосифом Пригожиным и друзьями отдыхает в Исландии. Певица уже осмотрела местные достопримечательности, увидела кратер вулкана, заглянула в магазины сувениров, а недавно побывала на рыбалке в Рейкьявике.

Видео с мероприятия звезда опубликовала в Instagram. На кадрах ролика артистка, одетая в теплую зимнюю куртку и шапку, пытается под комментарии мужа выудить рыбу, стоя в лодке. В какой-то момент ей кажется, что рыбка клюет, но, к сожалению, рыбалка не задалась. Зато супруги смогли понаблюдать за потасовкой чаек, которым, видимо, тоже не хватило добычи.

«Ловилась рыбка как-то вяленько. Наверное, надо было вчера идти на рыбалку, ведь четверг – рыбный день», – подписала видео Валерия.

Певица и ее супруг отдают предпочтение активным видам отдыха. В марте пара отправилась в отпуск на Мальдивские острова, где также устроила рыбалку. Тогда Валерии повезло больше: она даже продемонстрировала в соцсети первую пойманную рыбу.

Из Исландии Валерия пообещала привезти необычные сувениры. Артистка решила заинтриговать подписчиков ее блога и показала загадочные предметы, которые она выбрала в качестве подарков. Но одна из поклонниц разгадала секрет. Из поездки жена Пригожина привезет мыло, завернутое в валяную шерсть, которое можно использовать как мочалку.

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Валерии не удалась летняя рыбалка в Исландии
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