Выправка и стать: 98-летний принц Филипп переоделся в королевского стража

Принц Филипп известен своей любовью к розыгрышам, впрочем, как и его венценосная супруга. Шутки августейших супругов вполне могут послужить основой для создания какого-нибудь руководства об искусстве пранка.
В Сеть попало фото, где объектив камеры подловил реакцию Елизаветы II в тот момент, когда она поняла, что приветствующий ее королевский страж — ее 98-летний супруг.
На снимке Ее Величество не может удержаться от смеха, в то время как принц Филипп продолжает невозмутимо держать караул.
Пользователи Сети уже вовсю обсуждают снимок.
«А как стоит, стройняшечка, словно юноша, я бы не заметила!», «А выправка, а стать!», «В январе Филиппа лишили водительских прав. Он спровоцировал аварию. Да Бог каждому 72 года в браке и под старость потерять права!», — пишут они.
«Живые люди, а не ботоксные мумии», «Пошалим», — делятся комментаторы своими впечатлениями.
Кстати, любовь к переодеванию у принца Филиппа и Елизаветы II зародилась еще в самом начале их брака: свою ситцевую свадьбу они отметили, появившись на костюмированной вечеринке в костюмах обслуживающего персонала.
Они так ловко замаскировались, что гости праздника не сразу их узнали.