Выправка и стать: 98-летний принц Филипп переоделся в королевского стража

Принц Филипп известен своей любовью к розыгрышам, впрочем, как и его венценосная супруга. Шутки августейших супругов вполне могут послужить основой для создания какого-нибудь руководства об искусстве пранка.

В Сеть попало фото, где объектив камеры подловил реакцию Елизаветы II в тот момент, когда она поняла, что приветствующий ее королевский страж — ее 98-летний супруг.

На снимке Ее Величество не может удержаться от смеха, в то время как принц Филипп продолжает невозмутимо держать караул.

Пользователи Сети уже вовсю обсуждают снимок.

«А как стоит, стройняшечка, словно юноша, я бы не заметила!», «А выправка, а стать!», «В январе Филиппа лишили водительских прав. Он спровоцировал аварию. Да Бог каждому 72 года в браке и под старость потерять права!», — пишут они.

«Живые люди, а не ботоксные мумии», «Пошалим», — делятся комментаторы своими впечатлениями.

Кстати, любовь к переодеванию у принца Филиппа и Елизаветы II зародилась еще в самом начале их брака: свою ситцевую свадьбу они отметили, появившись на костюмированной вечеринке в костюмах обслуживающего персонала.

Они так ловко замаскировались, что гости праздника не сразу их узнали.