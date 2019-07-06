Музыкальный обозреватель Полупанов рассказал о слезах Лолиты в суде

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в Facebook рассказал о забавном случае с участием известной певицы Лолиты, которая на днях объявила, что расстается со своим молодым мужем. Он вспомнил далекий 1996 год и крохотную заметку, которую когда-то сам и написал.

В ней, в частности, говорилось, что кабаре-дуэт «Академия», где тогда пела Лолита с мужем Александром Цекало, выступил в Америке, в городе Атлантик-Сити. В зале было много эмигрантов. Цекало и Лолита высказывались во время концерта, что завидуют людям, которые перебрались на ПМЖ в Штаты. При этом в заметке автор подчеркнул, что пели музыканты под фонограмму.

Как заметил Полупанов, после публикации крохотной заметки Цекало позвонил его шефам. Он попросил наказать молодого журналиста «за недостоверную информацию и неуважение к артистам». В противном случае продюсер пообещал обратиться в суд. Что интересно, начальство заняло позицию Полупанова.

В итоге разозленный Цекало обратился в Басманный суд столицы с иском о защите чести и достоинства. Причем в качестве «тяжелой артиллерии» в суд были приглашены продюсер Игорь Крутой, телеведущий Тигран Кеосаян, ведущий и автор музыкальной «Программы А» Сергей Антипов, а также тогдашний организатор концертов «Академии» в США.

Перед заседанием к Полупанову подошел Кеосаян и извиняющимся тоном сказал, что с уважением относится к автору заметки, но в суде вынужден выступать против него.

«Цекало был настроен воинственно. Лола была приветливой до входа в зал. А во время суда разыграла прекрасную постановку. Ни до, ни после я ничего подобного не видел в ее исполнении. АКТРИСА! Она срывающимся голосом вещала про то, что ей петь осталось всего 3-4 года максимум. А потом ее голосовые связки не выдержат. «По миру пойду», — причитала Лола. В какой-то момент она даже заплакала», — вспомнил детали той истории Владимир Полупанов.

В итоге суд журналист и его защита проиграли. С его зарплаты вычли треть. «Академики», кстати, пообещали передать деньги в детский дом. В итоге высшее руководство журналиста решило «мочить всех без разбора» после той истории. Как заметил Полупанов, не пострадал только Кеосаян. Крепко досталось несколько раз от автора даже Игорю Крутому.

В один из дней Полупанову позвонил помощник продюсера Борис Крутоголов. Он «в грязных и интимных подробностях» рассказал молодому на тот момент журналисту, что его ждет в ближайшее время. Полупанов между тем изложил разговор на бумаге и показал своему редактору. В итоге скандальный текст опубликовали в газете на первой полосе.

Через несколько лет, в 1999 году, Полупанов пришел на презентацию дебютного альбома Алсу в московский клуб «Куклы». Там он встретил Игоря Крутого, который быстрым шагом направлялся в его сторону. При этом чем завершилась история, журналист не написал. Продолжение он пообещал опубликовать в ближайшее время.