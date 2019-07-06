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Музыкальный обозреватель Полупанов рассказал о слезах Лолиты в суде

Журналист вспомнил забавный эпизод с участием звезды.

Музыкальный обозреватель Полупанов рассказал о слезах Лолиты в суде
Лолита в суде рассказывала о проблемах с голосовыми связками и даже расплакалась/globallookpress.com

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в Facebook рассказал о забавном случае с участием известной певицы Лолиты, которая на днях объявила, что расстается со своим молодым мужем. Он вспомнил далекий 1996 год и крохотную заметку, которую когда-то сам и написал.

Александр Цекало
Цекало подал в суд на молодого журналиста/globallookpress.com

В ней, в частности, говорилось, что кабаре-дуэт «Академия», где тогда пела Лолита с мужем Александром Цекало, выступил в Америке, в городе Атлантик-Сити. В зале было много эмигрантов. Цекало и Лолита высказывались во время концерта, что завидуют людям, которые перебрались на ПМЖ в Штаты. При этом в заметке автор подчеркнул, что пели музыканты под фонограмму.

Как заметил Полупанов, после публикации крохотной заметки Цекало позвонил его шефам. Он попросил наказать молодого журналиста «за недостоверную информацию и неуважение к артистам». В противном случае продюсер пообещал обратиться в суд. Что интересно, начальство заняло позицию Полупанова.

В итоге разозленный Цекало обратился в Басманный суд столицы с иском о защите чести и достоинства. Причем в качестве «тяжелой артиллерии» в суд были приглашены продюсер Игорь Крутой, телеведущий Тигран Кеосаян, ведущий и автор музыкальной «Программы А» Сергей Антипов, а также тогдашний организатор концертов «Академии» в США.

Лолита
Лолита в суде разыграла комедию/globallookpress.com

Перед заседанием к Полупанову подошел Кеосаян и извиняющимся тоном сказал, что с уважением относится к автору заметки, но в суде вынужден выступать против него.

«Цекало был настроен воинственно. Лола была приветливой до входа в зал. А во время суда разыграла прекрасную постановку. Ни до, ни после я ничего подобного не видел в ее исполнении. АКТРИСА! Она срывающимся голосом вещала про то, что ей петь осталось всего 3-4 года максимум. А потом ее голосовые связки не выдержат. «По миру пойду», — причитала Лола. В какой-то момент она даже заплакала», — вспомнил детали той истории Владимир Полупанов.

В итоге суд журналист и его защита проиграли. С его зарплаты вычли треть. «Академики», кстати, пообещали передать деньги в детский дом. В итоге высшее руководство журналиста решило «мочить всех без разбора» после той истории. Как заметил Полупанов, не пострадал только Кеосаян. Крепко досталось несколько раз от автора даже Игорю Крутому.

Игорь Крутой
Чем завершилась история с Крутым, будет понятно позже/globallookpress.com

В один из дней Полупанову позвонил помощник продюсера Борис Крутоголов. Он «в грязных и интимных подробностях» рассказал молодому на тот момент журналисту, что его ждет в ближайшее время. Полупанов между тем изложил разговор на бумаге и показал своему редактору. В итоге скандальный текст опубликовали в газете на первой полосе.

Через несколько лет, в 1999 году, Полупанов пришел на презентацию дебютного альбома Алсу в московский клуб «Куклы». Там он встретил Игоря Крутого, который быстрым шагом направлялся в его сторону. При этом чем завершилась история, журналист не написал. Продолжение он пообещал опубликовать в ближайшее время.

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Тэги:

Александр ЦекалоВладимир ПолупановИгорь КрутойЛолитаТигран Кеосаян

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Музыкальный обозреватель Полупанов рассказал о слезах Лолиты в суде
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