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Активист Чеурин сравнил концерт «Ленинграда» с «сатанистским шабашом»

Сергей Шнуров со своим коллективом выступит в Екатеринбурге 6 июля.

Активист Чеурин сравнил концерт «Ленинграда» с «сатанистским шабашом»
Концерт "Ленинграда" сравнили с "сатанистским шабашом"/globallookpress.com

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин во «ВКонтакте» сравнил концерт группы «Ленинград», который состоится 6 июля на «Екатеринбург-Арене», с «сатанистским шабашом». Православный активист не понимает, почему выступление группы было устроено параллельно с Всенощным бдением. Как он уверен – это прямой повод для разжигания межрелигиозной розни на Среднем Урале. Отметим, что стадион «Екатеринбург-Арена» находится напротив Екатеринбургской епархии РПЦ.


Кроме того, Чеурин заметил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров «распространяет» импотенцию. Он уверен, что такие концерты — прямая методика отъема у слушателей мужской родовой силы. Как он сказал, многие могут просто после концерта стать импотентами и в будущем не смогут завести потомство.

Как добавил Чеурин, он вызывал Сергея Шнурова на так называемую «творческую дуэль». Но тот ее проигнорировал, а значит, как уверен православный активист, лишил себя чести. Интересно, что Чеурин прекрасно осведомлен о количестве концертов группы «Ленинград», которые они уже дали по стране. Он знает, что уральская столица станет пятым городом, где пройдет выступление Шнурова.

Напомним, что группа «Ленинград» не так давно отправилась в свой гастрольный тур по городам России. Выступления пройдут на аренах, где прошлым летом шли встречи чемпионата мира по футболу. Кстати, Шнуров ранее говорил, что это станет прощальным гастрольным туром группы. Коллектив распадается.

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Тэги:

Геннадий Чеурингруппа ЛенинградЕкатеринбургСергей Шнуров

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Активист Чеурин сравнил концерт «Ленинграда» с «сатанистским шабашом»
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