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Расставшаяся с мужем Лолита продемонстрировала «истинное лицо женщины»

Певица, судя по всему, пребывает в прекрасном настроении.

Расставшаяся с мужем Лолита продемонстрировала «истинное лицо женщины»
Лолита показала "истинное лицо женщины"/globallookpress.com

Певица Лолита на своей страничке в Instagram опубликовала забавную видеозапись, которая не может не вызвать улыбку. На кадрах можно увидеть исполнительницу с пенкой на лице. Судя по всему, она делает какую-то омолаживающую процедуру.

«Вот такая я утром. Обычно утро у меня так и начинается. Я снимаю с себя пену. Все, что можно с себя снять. Ну и дальше иду, как человек. А сейчас вот на мне выступает вот такая штука. Хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины», — заявила яркая исполнительница.

Отметим, что Лолита также сделала подпись под видеозаписью. Сейчас она направляется в Донецк. Напомним, что на днях стало известно, что Лолита рассталась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом, как она заверила, они остались друзьями и не имеют друг к другу каких-то претензий. Судя по видеозаписи, звезда пребывает в прекрасном настроении.

Между тем многие звезды шоу-бизнеса поддержали в этот непростой момент Лолиту. Все они считают, что яркая певица еще обязательно найдет в этой жизни свое счастье.

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Дмитрий ИвановДонецкЛолитаЛолита последние новостиЛолита рассталась с мужем

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Расставшаяся с мужем Лолита продемонстрировала «истинное лицо женщины»
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