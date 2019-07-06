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Пугачева и Галкин приковали к себе все внимание в Юрмале

В зале на выступлении шоу-балета «Тодес» все зрители смотрели только на звезд.

Пугачева и Галкин приковали к себе все внимание в Юрмале
Галкин и Пугачева продолжают отдых в Юрмале/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады, певица Алла Пугачёва и ее супруг, юморист и телеведущий Максим Галкин, стали главными действующими лицами на выступлении шоу-балета «Тодес» в Юрмале. Звезды не раз во время представления вскакивали со своих мест и громко аплодировали участникам шоу.

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография. На кадрах видно, что все зрители в зале смотрят именно на Пугачеву и Галкина, которые вскочили со своих мест. Девушка, которая и поделилась снимком, подписала его: «Ходили вчера на «Тодес», и в зале всей семьей сидела Алла Пугачёва. Это было супер».

Отметим, что сейчас все звездное семейство отдыхает в Юрмале вместе с детьми. В латвийском городе к ним, конечно, приковано повышенное внимание. Кстати, у Максима Галкина на 12 июля назначен концерт. Таким образом, он совместит приятное с полезным: отдохнет и выступит перед местной публикой.

Алла Пугачева на днях угодила в громкий скандал. Автомобиль, в котором она была с водителем, подъехал на Рижском вокзале Москвы к самому вагону. Многие россияне осудили Примадонну за езду по перрону. Между тем стало известно, что наказание понесла дежурная по вокзалу. С ней проведена разъяснительная беседа. Не исключено, впрочем, что административный штраф после проверки ГИБДД будет выписан и Пугачевой.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиМаксим ГалкинРижский вокзалЮрмала

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Пугачева и Галкин приковали к себе все внимание в Юрмале
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