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Валдис Пельш объяснил, почему отдыхает отдельно от жены

По словам телеведущего, им удается с супругой находить точки соприкосновения по спорным вопросам.

Валдис Пельш объяснил, почему отдыхает отдельно от жены
Пельш рассказал о раздельном отдыхе с женой/globallookpress.com

Телеведущий Валдис Пельш в эфире шоу Юлии Барановской на «Русском радио» «Все к лучшему!» заявил, что в последнее время они с женой предпочитают отдыхать раздельно друг от друга. При этом каких-то крупных конфликтов из-за этого не происходит. Как известно, не так давно звездный телеведущий участвовал в экспедиции в Антарктиду.

Валдис Пельш с женой
Пельш отдыхает отдельно от супруги/globallookpress.com

«У нас был запас продуктов на 50 дней. В итоге мы прошли весь путь за 34 дня. Жена мне сразу сказала, что не будет сидеть дома, раз я поехал в отпуск отдельно от нее. Она с детьми собрала вещи и уехала в Испанию. Надо сказать, что она влюбилась в эту страну. Такое вот у нас произошло разделение интересов», — заявил Валдис Пельш.

По словам Пельша, в раздельном отдыхе есть свои плюсы. Люди очень скучают друг по другу. «Я считаю, что секс все цементирует. Активная половая жизнь должна быть. Главное, чтобы после отпуска не привезти с собой венерическое заболевание», – отшутился ведущий.

Отметим, что Валдис Пельш в декабре 2006 года женился на Светлане Акимовой, которая занимается дизайном одежды для прислуги. У пары трое детей – два сына и дочь. Добавим, что это второй брак Валдиса Пельша. Ранее он был женат на Ольге Пельш, дочери заместителя министра внутренних дел России.

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"Шоу "Все к лучшему"АнтарктидаВалдис ПельшСветлана ПельшеЮлия Барановская

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Валдис Пельш объяснил, почему отдыхает отдельно от жены
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