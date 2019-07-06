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«До слез!»: Сергей Зверев записал песню-посвящение Иосифу Кобзону

Звездный стилист признался, что слова и музыку композиции он сочинил сам.

«До слез!»: Сергей Зверев записал песню-посвящение Иосифу Кобзону
Сергей Зверев признался, что слова и музыку композиции он сочинил сам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Король гламура» Сергей Зверев все чаще становится героем светских и не только новостей, благодаря, в том числе, его одиночной акции в поддержку сохранения Байкала, ведь звезда сам родом из тех мест. Но одна из последних публикаций Сергея на его странице в социальной сети Instagram стала поводом заговорить о нем, как о личности многогранной и талантливой. Зверев поделился отрывком песни, слова и музыку которой он сочинил сам.

«С Благословения Нелли Кобзон. Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается… В связи с крайними событиями в мире и стране, песня оказалась как никогда актуальной… Как бы хотелось, чтобы все были счастливы!!! Как достала несправедливость!!!», — отмечает Сергей в подписки в видео.

Кстати, подписчики не сразу сообразили, что низкий, проникновенный голос, немного повторяющий манеру исполнения Иосифа Кобзона – это все «король гламура». А когда поняли, пришли в восторг, называя автора композиции «умницей», «талантом» и «неравнодушным человеком».

«Очень трогательная песня, до слез. Действительно, до слез, когда в последние годы губят природу, рубят леса в Сибири , портят озера, добрались уже и до Алтая морды жадных чинуш», — признается поклонница.

«А я только вот недавно услышала песню «Ты не пришла на новогодний бал», где Сергей спел на казахском. И у него это так круто получилось, что в плане произношения, даже казахи в комментариях не нашли, к чему подраться. Умница, Сережа, ты реально суперзвезда, и король гламура!» — рассказывает одна из подписчиц.

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Тэги:

БайкалИосиф КобзонНелли Кобзонновая песняСергей Зверев

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«До слез!»: Сергей Зверев записал песню-посвящение Иосифу Кобзону
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