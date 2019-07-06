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За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу

С женщиной проведена разъяснительная беседа.

За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Алла Пугачева не виновата в истории с выездом на перрон/globallookpress.com

Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная. Женщина, как выяснилось, работает совсем недавно. «По данному факту составлен протокол, и с виновными лицами проведена беседа. Таким образом инцидент исчерпан», – заявил правозащитник.

Алла Пугачева
Алла Пугачева своим поступком взбудоражила всю страну/globallookpress.com

Как заметил адвокат, выезд автомобиля на платформу действительно нарушает нормы федерального закона № 16, который вступил в силу в конце прошлого года. Появление машин на перроне запрещено правилами безопасности движения и транспортной безопасности.

Матвеев подчеркнул, что в данном случае винить Аллу Пугачеву в инциденте не стоит. Ошибку все-таки в первую очередь допустил персонал, с которым уже проведена беседа. Также он добавил, что к вагону может подъезжать только специальная техника, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что в обществе широкий общественный резонанс вызвала история с подъездом к вагону поезда на Рижском вокзале столицы Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Многие посчитали, что звезда нарушила закон и должна понести ответственность. В ГИБДД пообещали провести проверку. Не исключено, что Примадонне будет в итоге выписан административный штраф.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиРигаРижский вокзалТимур Матвеев

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За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
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