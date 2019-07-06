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Валерия привезет из Исландии очень необычный сувенир

Певица призналась, что покупает в путешествиях только самое интересное и экзотичное.

Валерия привезет из Исландии очень необычный сувенир
Валерия нестарается покупать в поездках только самые стоящие сувениры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недолго интриговала певица Валерия своих поклонников в социальной сети Instagram тем, куда она вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным отправилась в путешествие. Как оказалось в место, мягко говоря, не курортное, но очень интересное и по-своему даже экзотичное. Это – Исландия.

Звездная пара уже начала делиться снимками оттуда и впечатлениями от всего, что им удалось увидеть на короткое пока время отдыха. Свой очередной пост Валерия сделала в сувенирной лавке. На снимке звезде держит небольшие разноцветные брикеты.

«Скажите, вы привозите сувениры из путешествий? Если честно, я перестала это делать, покупаю что — то, но очень выборочно — а то поездок много, и дом начинает обрастать ненужным хламом ( уж извините), но мимо того, что у меня в руках, пройти не могла», — снова интригующе написала артистка.

Подписчики предположили, что это пемза. Но оказалось, что это было бы совсем даже банально. Секрет звезды раскрыла одна из комментаторов, которая в свое время тоже бывала в тех краях, и покупала такие вещицы.

«Внутри мыло, завернутое в валяную шерсть! Можно использовать как мочалку — и мылит и моет. Брала себе такое же, запах вкусный, но мылит плохо», — призналась девушка.

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заграничные путешествияИосиф ПригожинИсландияпевица Валериясувенир

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Валерия привезет из Исландии очень необычный сувенир
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