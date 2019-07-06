Алибасов в прямом эфире поскандалил с сыном из-за денег

Заканчивается эпопея с отравлением Бари Алибасова «Кротом», которое сначала было, потом не было, потом опять было, с то ли исчезавшим, то ли нет, любимым сфинксом продюсера, а также хайпом, на котором уж точно семья Бари Каримовича и он заработал не один миллион рублей.

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Возможно, апогей финансовых разборок между Алибасовым и его сыном произошел накануне в студии Радио «КП», которые в прямом эфире поскандалили из-за денег. Бари Алибасова разозлило хвастовство сына заработанными на новостях об отравлении деньгами, ведь он сразу сообразил, что можно заработать, потому и устроил целую пиар-компанию.

Поначалу продюсер оправдал сына – ему, как пиар-агенту, положено. Но когда ведущая привела цитату сына о том, отравление отца для него заработок, Алибасов-старший не сдержался: «Мой сын — больной человек. Я в больнице, а для него это пиар». После этого Бари Каримович заявил, что с сыном у него нет близких отношений, и заработанными на отравлении деньгами наследник с продюсером не поделился.

Немногим позже, в эфир по телефону вышел сын Алибасова и отметил, что давал отцу деньги, полученные за съемки на телевидении. Это серьезно разозлило продюсера, еще раз заявившего, что он «ничего не получал». В результате перепалки Бар Каримович все же признал, что сын отдавал ему деньги.